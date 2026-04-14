В Киргизии ответили на вопрос об изменении русскоязычных названий сел в республике

Алагозов: в Киргизии не стоит вопрос о переименовании сел с русскими названиями.

Источник: Комсомольская правда

Вопрос о переименовании русскоязычных сел в Киргизии на данный момент не стоит на повестке дня. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь президента республики Аскат Алагозов.

«Вопрос о переименовании сел с русскоязычными названиями на повестке дня не стоит. Там обсуждался запрет на присвоение селам имен людей, и то как проект», — сказал Алагозов.

Ранее появилась информация, что власти Киргизии планируют сменить оставшиеся в стране русскоязычные названия сел до завершения 2027 года. Президент республики Садыр Жапаров заявлял, что он выступает против присвоения населенным пунктам имен известных в Киргизии исторических личностей.

Как писал сайт KP.RU, Жапаров ранее отправил в отставку заместителя председателя кабинета министров Киргизии и главу Госкомитета национальной безопасности.