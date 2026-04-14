В ООН предупредили о риске продовольственной катастрофы

Затяжной кризис в Ормузском проливе может спровоцировать агропродовольственную «катастрофу», нарушив экспорт удобрений и энергоносителей, приведя к росту цен на продукты питания и снижению урожайности, заявила продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Резкий рост цен на нефть и газ может привести к увеличению стоимости жизни, что негативно скажется на средствах к существованию наиболее уязвимых слоев населения, отметили в организации. ФАО призвала все страны внимательно обдумать обязательные требования по использованию биотоплива и, прежде всего, избегать экспортных ограничений на энергоносители и удобрения.
«Это 30−35% сырой нефти, которая не вывозится, 20% природного газа и до 30% удобрений, которые также не вывозятся», — заявил главный экономист ФАО Максимо Тореро. Он подчеркнул что, несмотря на резкое увеличение затрат на производство, мировые цены на продовольствие пока не выросли, но это не следует принимать за признак стабильности.
«Если не будет необходимых ресурсов в нужное время, производителям придется обойтись меньшими затратами», — сказал он.
По его словам, уязвимыми могут оказаться бедные страны — посадка календарных культур означает, что задержки в доступе к ресурсам могут быстро привести к снижению объемов производства, росту инфляции и замедлению глобального экономического роста.
Директор отдела продовольственной экономики ФАО Дэвид Лаборд указал, что, если спрос на биотопливо будет расти из-за увеличения его потребления, цены на продукты питания вырастут.
«Мы находимся в кризисе ресурсов; мы не хотим, чтобы это переросло в катастрофу. Исход зависит от того, какие действия мы предпримем», — сказал он.
После начала операции США и Израиля Иран объявил о приостановке прохода через Ормузский пролив. Блокада привела к росту мировых цен на нефть, однако они упали на фоне соглашения США и Ирана о перемирии на две недели.
Переговоры сторон в Пакистане завершились без достижения соглашения. США с 13 апреля в 10:00 по восточному времени (17:00 мск) начали блокаду Ормузского пролива. В Иране ее назвали обреченной на провал.
