Новым президентом Бенина станет экс-партнер Deloitte

На выборах президента Бенина победил Ромуальд Ваданьи — бывший министр экономики и финансов (2016−2026), соратник и преемник уходящего президента республики Патриса Талона. По предварительным результатам, после подсчета 90% бюллетеней он получил 94,05% голосов, сообщает бенинское издание 24 Heures au Benin со ссылкой на Центральную избирательную комиссию. Явка на выборах составила 58,75%.
Его единственный соперник — Поль Унькпе, экс-министр культуры (в 2015-м), с 2008 по 2015 год был мэром своего родного города Бопа на юге Бенина. На выборы он шел от оппозиционной партии «Силы каури за возрождающийся Бенин» (Forces cauris pour un Bénin émergent), которая не представлена в национальном парламенте. По итогам голосования Унькпе получил 5,95% и признал свое поражение накануне объявления результатов, поздравив Ваданьи с победой.
Ромуальду Ваданьи 49 лет. В 1990-е он окончил Высшую школу бизнеса в Гренобле и получил степень магистра в области финансов, затем пошел работать в консалтинговую фирму Deloitte — сначала во Франции, потом в США. В 2007 году обучался в Гарвардской школе бизнеса. В 2012-м в возрасте 36 лет стал партнером в Deloitte, выстраивал ее работу в таких африканских странах, как Алжир, Бенин, Габон, Демократическая Республика Конго, Конго, Кот-д’Ивуар, Марокко, Тунис, Экваториальная Гвинея.
В 2016 году стал министром экономики и финансов в правительстве Талона. Продвигал частный сектор и предпринимательство; в 2020-м Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) назвала Бенин одной из стран — лидеров по простоте и скорости открытия бизнеса. В качестве кандидата в президенты был выдвинут в августе 2025 года от правящей партии «Прогрессивный союз за обновление» (Union progressiste pour le renouveau).
Выборам президента в Бенине предшествовали парламентские выборы в январе 2026 года. Все 109 мандатов в однопалатной национальной ассамблее получили партии, которые поддерживали президента Талона: «Прогрессивный союз за обновление» — 60 мест, «Республиканский блок» — 49. Главная в Бенине оппозиционная партия «Демократы» (Les Démocrates), которую в 2020 году учредил бывший президент Тома Бони Яйи (2006−2016), в парламент не прошла, получив 16% голосов при необходимых 20%.
За месяц до парламентских выборов в Бенине едва не произошел государственный переворот. В декабре 2025 года группа военных, которая назвала себя «военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation, CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти Талона, приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений. Повстанцы обвинили правительство в том, что не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.
В тот же день группа военных атаковала резиденцию президента в городе Котону (финансовый центр, крупнейший город страны), когда там находился глава государства. Штурм не увенчался успехом, Талон не пострадал. Чуть позже он сообщил, что ситуация под контролем и переворот в Бенине не состоялся. Тем не менее Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) все же заявило об отправке в Бенин военной миссии — около 200 военных из Нигерии, Ганы, Кот-д’Ивуара и Сьерра-Леоне. Она завершилась к февралю 2026 года.
Республика Бенин — государство в Западной Африке со столицей в городе Порто-Ново, бывшая французская колония. На западе граничит с Того, на северо-западе — с Буркина-Фасо, на севере — с Нигером, на востоке — с Нигерией, с юга омывается Гвинейским заливом. На территории площадью 114,7 тыс. кв. км проживают 14,4 млн человек. Почти половина населения исповедует христианство, треть — ислам, около 12% — вудуисты, около 5% принадлежит к местным религиозным группам.
По форме правления Бенин — президентская республика. Исторически на этой территории находилось государство Дагомея. Владением Франции она стала в 1894 году, вскоре вошла в состав Французской Западной Африки (в нее входило восемь стран региона, от Кот-д’Ивуара до Сенегала). В 1958 году в результате референдума страна получила автономный статус, в 1960-м обрела независимость, а в 1975 году была переименована из Республики Дагомея в Республику Бенин.
Всемирный банк называет Бенин точкой пересечения двух важных транспортных путей региона: Абиджан (Кот-д’Ивуар) — Лагос (Нигерия) и Котону (Бенин) — Ниамей (Нигер). Это делает страну важным торговым и туристическим центром. Политическую ситуацию в Бенине Всемирный банк характеризует как стабильную, демократические режимы здесь чередуются в результате выборов.