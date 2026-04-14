Новым президентом Бенина станет экс-партнер Deloitte

За месяц до парламентских выборов в Бенине едва не произошел государственный переворот. В декабре 2025 года группа военных, которая назвала себя «военным комитетом по восстановлению» (Comité militaire pour la refondation, CMR), в эфире национального телевидения Benin TV заявила об отстранении от власти Талона, приостановке действия Конституции и роспуске всех госучреждений. Повстанцы обвинили правительство в том, что не смогло обеспечить безопасность на севере страны, где с 2021 года действует группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, JNIM), которая называет себя отделением «Аль-Каиды» (признана в России террористической и запрещена) в Мали, а также в невнимании к семьям погибших в столкновениях с ней солдат.