Reuters назвал срок возобновления переговоров США и Ирана

Предыдущий раунд переговоров состоялся 11 апреля, также в Исламабаде, однако он не привел к заключению сделки. Обсуждается возможность проведения новой встречи. Журналист издания The Atlantic Араш Азизи утверждал, что новый раунд переговоров состоится в Исламабаде 16 апреля.
Американский чиновник сказал Reuters, что продолжается взаимодействие и движение вперед в попытках достичь соглашения. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф также заявил, что усилия по урегулированию конфликта продолжают предприниматься.
Израильская газета Israel Hayom со ссылкой на источники сообщала, что США пока не готовы назначать новую дату переговоров. Источник CNN, знакомый с ходом переговоров, в свою очередь, утверждал, что чиновники американской администрации обсуждают детали возможной новой встречи с иранскими официальными лицами до истечения прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном 22 апреля.
В зависимости от темпов переговоров в ближайшие дни США и Иран также могут продлить срок прекращения огня, отметили источники CNN.
Президент США Дональд Трамп говорил, что предыдущая встреча «прошла хорошо» и большинство аспектов были согласованы, нерешенным остался только вопрос о ядерной программе. Однако вскоре республиканец объявил о блокаде Ормузского пролива.
Представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи сообщил, что на переговорах речь шла об Ормузском проливе, ядерной проблеме, репарациях и отмене санкций. Он назвал встречу напряженной. Глава иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи заявил, что Тегеран добросовестно шел к сотрудничеству с США, однако столкнулся с максимализмом перед заключением сделки.
Материал дополняется.