Китайский танкер нарушил блокаду Ормузского пролива

Нефтехимовоз под флагом Малави Rich Starry 14 апреля прошел через Ормузский пролив и направляется в порт Сохара в Омане, следует из данных Marine Traffic. Как пишет Bloomberg, судно принадлежит китайскому перевозчику Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd и находится под санкциями США.
По данным Marine Traffic, танкер вышел из порта в Шаридже, ОАЭ утром 13 апреля. Ночью 14 апреля он находился рядом с островом Лорак в Ормузском проливе и к утру добрался до Оманского залива.
Само судно и его владелец Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd. находятся в черном списке Вашингтона с 2023 года якобы за помощь Тегерану в обходе американских санкций на энергоносители, пишет Bloomberg. По данным Reuters, танкер везет 250 тыс. баррелей метанола, которые были загружены в порту ОАЭ. Экипаж в основном состоит из граждан КНР.
Ранее CNN сообщил о нефтяной танкере Elpis, который после начала блокады США прошел через Ормузский пролив. Судно также находится под санкциями Вашингтона за «участие в продаже, покупке и транспортировке иранской нефти» в составе теневого флота Ирана.
Вечером 13 апреля начала действовать блокада Ормузского пролива США, о которой американский президент Дональд Трамп объявил после провала переговоров с Тегераном. Ограничения коснутся всех судов, входящих или выходящих из иранских портов и прибрежных районов, в том числе в Персидском и Оманском заливах. На движение судов, никак не связанных с Ираном, меры не распространяются.
За несколько часов до начала ограничений Пентагон разослал морякам предупреждение, что суда, входящие в зону блокады без разрешения, будут подлежать захвату.
