Здоровье человека — в приоритете народной программы партии «Единая Россия»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Рабочая площадка по теме здравоохранения прошла в Емельяново в рамках подготовки к партийному региональному форуму «Есть результат».
В работе приняли участие представители медицинского сообщества региона, исполнительной власти, депутаты краевого парламента, жители Емельяновского округа. Выездная часть площадки стартовала с обхода здания новой поликлиники Емельяновской районной больницы. Медицинское учреждение принимает пациентов с начала 2026 года, его мощность — 400 пациентов в смену. Проект реализован по народной программе партии и программе модернизации первичного звена национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На строительство поликлиники было направлено более 1 миллиарда рублей, свыше 355 млн рублей — на оснащение современным оборудованием. Новое медицинское учреждение объединило взрослое и детское отделения. Прием ведут педиатры, терапевты, узкие специалисты, среди которых стоматологи, невролог, офтальмолог, дерматолог, работают кабинеты функциональной диагностики, где проводят ФГС, УЗИ и ЭКГ, процедурные кабинеты. Медицинскую помощь населению в поликлинике оказывают более 30 квалифицированных врачей.
В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» для жителей работали площадки «Диктанта здоровья» и занятия по здоровому питанию, организованные «Волонтёрами-медиками» и «Губернскими аптеками».
Итоги работы за пять лет в сфере здравоохранения Красноярского края подвели на круглом столе. Работа по развитию отрасли будет продолжаться. Такую задачу перед исполнительной властью и депутатским корпусом поставил Губернатор Красноярского края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков в своем ежегодном послании: «Показатель удовлетворенности медицинской помощью в крае растёт год от года, но в системе здравоохранения сохраняется ряд проблем. Необходимо выстроить для каждого пациента понятный маршрут лечения, а также повысить качество медицинской помощи до уровня, установленного федеральными стандартами».
Участники обсудили не только достижения в отрасли, но и проблемные вопросы, внесли свои предложения в новую народную программу «Единой России».
«Наказы, которые мы слышим от людей на различных площадках, в обращениях к депутатам, дают возможность для дальнейшей работы с экспертами, планирования финансовых документов. Ежегодно это наша “настольная книга” при принятии бюджета. Здравоохранение традиционно входит в тройку лидирующих тем, которые волнуют жителей края. Поэтому, несмотря на усилия и достойные результаты в отрасли, надо быть готовым услышать и критику: о дефиците кадров, проблемах профессиональной реализации, организации труда. А главное — понимать, есть ли у людей удовлетворение от медицинской услуги, которую они получают. Подвести итоги нужно для того, чтобы мы могли более четко сформулировать для себя задачи на ближайшую перспективу. Уже в начале июня к партийной конференции нам нужно на основании предложений жителей сформировать новую народную программу, на которую и будем опираться в своей работе», — сказал председатель Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель фракции «Единая Россия» Алексей Додатко.
«Это только начало пути. Если раньше задача была построить и оснастить, то теперь — чтобы всё это работало без сбоев. Чтобы можно было записаться, попасть к врачу и получить помощь вовремя. И именно под этот запрос должна формироваться новая программа», — отметил председатель комитета по охране здоровья и социальной политике краевого парламента, региональный координатор проекта Единой России «Здоровое будущее» Илья Зайцев.
«За последние пять лет в здравоохранение вложено много средств: построены и реконструированы больницы и поликлиники. Теперь главная задача — наполнить эту инфраструктуру качественной медицинской помощью», — подчеркнул министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко.
За пять лет в крае проделана большая работа: построено и реконструировано 16 поликлиник, создано 45 амбулаторий, открыто 214 ФАПов и амбулаторий в сельских территориях, проведен капремонт в 107 медучреждениях, в поликлиники поставлено более 14 тысяч единиц оборудования, 813 специалистов привлечены по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а на льготное лекарственное обеспечение предусмотрено 31,4 млрд рублей на ближайшие три года.
На площадке форума жители оставляли свои предложения в новую народную программу. Также это можно сделать онлайн на сайте естьрезультат.рф.