США и Иран встретятся в Исламабаде на этой неделе, сообщили китайские СМИ

ПЕКИН, 14 апр — РИА Новости. Американская и иранская делегации вновь встретятся в Пакистане на этой неделе, передает CCTV.

Источник: AP 2024

«По сведениям источников, делегации США и Ирана позже на этой неделе проведут переговоры в пакистанском Исламабаде», — сообщил китайский телеканал.

Как заявлял ранее журналист издания Atlantic Араш Азизи со ссылкой на источник в Тегеране, встреча может пройти в четверг.

Первый раунд переговоров состоялся в минувшие выходные. По его итогам Тегеран сообщил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам. Вашингтон заявлял, что речь идет в том числе об обогащенном уране: США настаивают на изъятии этих материалов у ИРИ.

По данным Reuters, стороны также обсуждали судьбу Ормузского пролива, репарации, санкции и детали завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.

Вскоре после переговоров американские военные приступили к блокаде Ормузского пролива. Как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, останавливать будут все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также вооруженным силам поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше