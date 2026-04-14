Глеб Никитин провел встречу с председателем Гордумы Евгением Чинцовым

Обсуждались результаты обучения по программе «Время героев».

Источник: Время

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов представил результаты обучения в рамках программы «Время героев» на рабочей встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом сообщил глава региона в своем MAX-канале.

«За эти два года мы прошли большой совместный путь. Быть наставником Евгения Александровича — особая ответственность и серьезный вызов. Я вижу по нашим совместным мероприятиям, что для него этот опыт принес большую пользу. Евгений Чинцов реализует свой потенциал уже в качестве политика, имеющего опыт участия в специальной военной операции. Он заручился доверием людей и получил на выборах безусловную поддержку, занял пост председателя городской Думы Нижнего Новгорода. На этом посту успешно ведет большую работу по патриотическому воспитанию и поддержке ветеранов и участников СВО через постоянный системный диалог с гражданами», — отметил Никитин.

Евгений Чинцов занимается реализацией проекта «Единство — путь к победе», в рамках которого учащихся восьмых классов нижегородских школ знакомят с важнейшими событиями в истории региона и всей страны: ополчением Минина и Пожарского 1612 года, подвигом горьковчан в период Великой Отечественной войны и участием нижегородцев в СВО.

По инициативе председателя Гордумы начал работу спортивный клуб ветеранов боевых действий, где они и члены их семей могут бесплатно заниматься спортом.

«Уверен, что Евгений Александрович сможет применить свои навыки и опыт на благо жителей региона и страны!» — подытожил губернатор.

Напомним, что глава Гордумы Евгений Чинцов попробовал себя в киберспорте.