Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Попросит много»: политологи рассказали, чего ждать от Петера Мадьяра

Смена власти в Венгрии многим показалась победой проевропейских сил, но эксперты считают, что будущий премьер Петер Мадьяр продолжит привычную для Венгрии политику «торговых отношений» с Брюсселем.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По мнению политолога Михаила Карягина, Мадьяр, как и Орбан, будет успешно разыгрывать карту решающего голоса в важнейших для Евросоюза вопросах.

Орбан никогда не был «союзником Москвы». Он всегда разыгрывал разность интересов и извлекал выгоду из конфликтов. Ничего личного, только бизнес. Мадьяр уже делает то же самое.

Михаил Карягин
заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Эксперт обращает внимание, что в марте после провала с выделением денег Украине Брюссель не пошел на уговоры Орбана. В ЕС ждали парламентских выборов в Венгрии.

Сейчас начнутся новые торги. И практически нет сомнений в том, что текущее заявление Мадьяра — это попытка набить себе цену. Решение же в итоге будет согласовано. Вопрос лишь в том — как много для себя выбьет Будапешт. Мадьяр за разворот от Москвы попросит много.

Михаил Карягин
заместитель директора Центра политической конъюнктуры

Американист Алексей Наумов считает, что Петер Мадьяр не является «евросоюзовским ставленном». По мнению эксперта, лидер партии «Тиса» — умеренный националист, мягкая версия Виктора Орбана.

Вполне могу себе представить противостояние Мадьяра и Урсулы фон дер Ляйен где-нибудь эдак через год. Венгры, если судить по предвыборным исследованиям, голосовали не «за ЕС» или «против России», а голосовали за улучшение уровня жизни, который в стране ощутимо просел — жить в Венгрии стало банально дороже.

Алексей Наумов
политолог-американист

Ранее издание Politico сообщило, что будущие власти Венгрии и ЕС работают над «масштабной сделкой». В Евросоюзе ждут, что Петер Мадьяр выполнит список из 27 условий для получения доступа к финансированию ЕС в размере около 35 млрд евро, отмечает газета Financial Times.

Биография Петера Мадьяра
Петер Мадьяр — венгерский политик и общественный деятель, получивший широкую известность в 2026 году после победы на парламентских выборах Венгрии. Его фигура долгое время была заметной в оппозиционной повестке страны: детали биографии Мадьяра — в этом материале.
Читать дальше