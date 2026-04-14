«Попросит много»: политологи рассказали, чего ждать от Петера Мадьяра

Орбан никогда не был «союзником Москвы». Он всегда разыгрывал разность интересов и извлекал выгоду из конфликтов. Ничего личного, только бизнес. Мадьяр уже делает то же самое.
Сейчас начнутся новые торги. И практически нет сомнений в том, что текущее заявление Мадьяра — это попытка набить себе цену. Решение же в итоге будет согласовано. Вопрос лишь в том — как много для себя выбьет Будапешт. Мадьяр за разворот от Москвы попросит много.
Американист Алексей Наумов считает, что Петер Мадьяр не является «евросоюзовским ставленном». По мнению эксперта, лидер партии «Тиса» — умеренный националист, мягкая версия Виктора Орбана.
Вполне могу себе представить противостояние Мадьяра и Урсулы фон дер Ляйен где-нибудь эдак через год. Венгры, если судить по предвыборным исследованиям, голосовали не «за ЕС» или «против России», а голосовали за улучшение уровня жизни, который в стране ощутимо просел — жить в Венгрии стало банально дороже.