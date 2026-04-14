Проигнорировал закон: Дарын Мубаров наказан за повторное нарушение законодательства о религии

В Астане к административной ответственности привлечён так называемый «проповедник» Дарын Мубаров.

Источник: DKNews.kz

Основанием стало незаконное распространение религиозных материалов, передаёт DKNews.kz.

Повторное нарушение закона.

В управлении по делам религий города отметили, что это не первый подобный случай. Ранее, в октябре 2025 года, гражданин уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. Таким образом, нарушение было совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания.

По какой статье наказали.

По факту нарушения сотрудники профильного ведомства составили протокол по части 8 статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Речь идёт о повторном совершении правонарушения, связанном с: незаконным распространением религиозных материалов, нарушением установленного порядка религиозной деятельности.

Решение суда.

По решению суда Дарын Мубаров признан виновным. Ему назначено административное наказание: штраф в размере 200 МРП; общая сумма — 865 000 тенге.

Напоминание для граждан.

В управлении по делам религий напомнили о необходимости соблюдения законодательства в сфере религиозной деятельности. В частности, важно: распространять религиозные материалы только в установленном законом порядке; учитывать требования действующего законодательства; избегать повторных нарушений. В ведомстве подчеркнули, что соблюдение этих норм направлено на обеспечение общественной стабильности и правопорядка.