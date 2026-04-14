Механизмы реагирования ОДКБ обсудили глава Минобороны Казахстана и генсек организации

АСТАНА, 14 апр — Sputnik. Значимость ОДКБ в обеспечении безопасности и стабильности как в Казахстане, так и в регионе в целом обсудили глава Минобороны Казахстана Даурен Косанов и генсек Организации Договора о коллективной безопасности Таалатбек Масадыков на встрече в Астане.
Стороны, отметили в Минобороны, обсудили вопросы взаимодействия в рамках организации и перспективы дальнейшего развития сотрудничества.
Даурен Косанов, добавили в ведомстве, отметил актуальность коллективных механизмов реагирования в условиях современных вызовов и угроз.
ОДКБ: военный союз постсоветских стран, его состав, цели и задачи
ОДКБ — это международная военная организация, объединяющая несколько государств Евразии для совместной защиты и обеспечения безопасности. Организация Договора о коллективной безопасности появилась после распада СССР и стала одним из ключевых военно-политических союзов региона. В материале — главное о ней.