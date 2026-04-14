Токаев учредил новый орден

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил учредить новый орден «Қожа Ахмет Ясауи». Эта инициатива призвана отметить выдающиеся заслуги граждан, способствующих изучению и распространению наследия великого мыслителя, а также укреплению культурно-духовных ценностей региона и страны.