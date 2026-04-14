Взрывы раздались на морской инфраструктуре в Измаиле

Минувшей ночью в городе Измаил Одесской области взврывы повредили объекты морской инфраструктуры, сообщил вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба в телеграм-канале.
«Зафиксировано несколько попаданий по территории порта», — написал он.
Кулеба добавил, что пострадавших нет. Были повреждены отдельные элементы инфраструктуры и оборудование, а также судно под флагом Панамы. Пожар, возникший в результате удара, был оперативно ликвидирован.
В январе Кулеба сообщал об атаках на инфраструктуру в портах Измаил и Одесса. Тогда в Измаиле получили повреждения портовые причалы и оборудование. Работу порт не приостанавливал.
