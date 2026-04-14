Самарский губернатор Вячеслав Федорищев прокомментировал отставку Фетисова

Александру Фетисову вручили награду «За заслуги перед Самарской областью».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал скорую отставку вице-губернатора Александра Фетисова. Об этом стало известно 13 апреля в ходе оперативного совещания.

«На протяжении нескольких десятилетий Александр Борисович трудился на благо наших жителей. Он огромную часть жизни отдал служению в Самаре — на муниципальном и региональном уровнях», — написал Вячеслав Федорищев с своем канале в МАХ.

Работу в правительстве Самарской области Александр Фетисов прекращает с 17 апреля. Как отметил глава региона. он «переходит на более ответственную работу», вероятно, речь идет о том, что Фетисов может стать депутатом.

Перед увольнением Александру Фетисову вручили награду «За заслуги перед Самарской областью».

Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
