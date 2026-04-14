Усилить работу Хоргоса и Достыка на границе с Китаем поручил Токаев

Президенту были представлены планы развития агропромышленного комплекса. Расширены площади посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свёклы. Ведутся работы по увеличению мощности Аксуского и Коксуского сахарных заводов вдвое — до 950 тыс. тонн. До 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 94,4 млрд тенге. В частности, намечено строительство птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов. В промышленности за последние три года введено 29 новых объектов и расширено 7 действующих производств, создано 1 841 рабочее место, — говорится в сообщении, распространённом во вторник.