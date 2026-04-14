Усилить работу Хоргоса и Достыка на границе с Китаем поручил Токаев

Как проинформировал Бейбит Исабаев, по итогам 2025 года достигнуты все основные целевые показатели. Привлечено 610 млрд тенге инвестиций, что на 12,8% выше показателей предыдущего года.
Президенту были представлены планы развития агропромышленного комплекса. Расширены площади посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свёклы. Ведутся работы по увеличению мощности Аксуского и Коксуского сахарных заводов вдвое — до 950 тыс. тонн. До 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 94,4 млрд тенге. В частности, намечено строительство птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов. В промышленности за последние три года введено 29 новых объектов и расширено 7 действующих производств, создано 1 841 рабочее место, — говорится в сообщении, распространённом во вторник.
Глава государства был проинформирован о развитии инфраструктуры. Уровень газификации в области достиг 67,2%. Завершено строительство газопровода «Талдыкорган — Ушарал», что позволило газифицировать 210 населённых пунктов и обеспечить доступ к газу свыше 650 тыс. жителей.
Продолжается работа по расширению туристического потенциала региона. Решены вопросы строительства дорог, обеспечения питьевой водой, электроснабжения и отвода канализационных стоков в туристических зонах на побережьях озёр Алаколь и Балхаш. Начато укрепление береговой линии этих водоёмов. Выполняется реконструкция 31 км автомобильной дороги, ведущей к водопаду Бурхан‑Булак.
В рамках экологической программы «Таза Қазақстан» планируется создать три экопарка и высадить 121 тыс. саженцев.
«По итогам встречи президент дал ряд поручений по организации эффективной работы пограничного пункта “Достық” и СЭЗ “Хоргос” на границе с Китаем, а также по активному развитию горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше», — сообщила пресс-служба президента РК.
13 апреля 2026 года Касым‑Жомарт Токаев принял генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Таалатбека Масадыкова и высказался о будущем организации.