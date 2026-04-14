В Киевской области произошел взрыв, полиция предполагает теракт

Взрыв прогремел в городе Бровары в Киевской области, один человек получил ранения, сообщает издание «Общественные новости» со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
В ведомстве уточнили, что речь идет, вероятнее всего, о теракте.
«РБК-Украина» в полиции сообщили, что, по предварительным данным, сдетонировало самодельное взрывное устройство. Правоохранители уже задержали подозреваемых.
В январе в Оболонском районе Киева взорвался автомобиль, в результате чего находящийся рядом военнослужащий получил осколочные ранения. Прокуратура квалифицировала инцидент как теракт.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.