Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин заявил, что мир «погряз в хаосе»

Мировой порядок «погряз в хаосе» из-за войны США и Израиля против Ирана, заявил китайский председатель Си Цзиньпин на встрече с испанским премьером Педро Санчесом в Пекине, передает Reuters.

Источник: РБК

«В современном мире царит хаос, и международный порядок рушится», — сказал Си, призвав к тесному сотрудничеству Китая и Испании — «принципиальных и честных наций» — для противостояния «любому возвращению к закону джунглей».

Санчес в своем выступлении назвал Китай стабилизирующей силой в международном порядке и призвал Пекин сделать больше для достижения мира между Россией и Украиной, а также США и Ираном.

14 апреля китайское агентство «Синьхуа» также сообщило о четырех предложениях Си по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Среди них: принцип мирного сосуществования, отстаивание национальной независимости, верховенство международного права и поддержание координации безопасности.

Визит Санчеса в Пекин состоялся на фоне стремления ряда представителей западных государств сохранить связи с Пекином, несмотря на напряженные отношения в сфере безопасности и торговли. Так, в начале года председатель КНР провел встречи с коллегами из Великобритании, Канады, Финляндии и Ирландии.

Оставайтесь на связи с РБК в MAX.

