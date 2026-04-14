Токаев принял акима области Жетысу

«Привлечено Т610 млрд инвестиций, что выше показателей предыдущего года на 12,8%», — доложил аким.
По данным Акорды, глава государства заслушал отчёт о социально-экономическом развитии региона и планах на предстоящий период.
Отмечается, что по итогам 2025 года достигнуты все основные целевые индикаторы.
Сообщается, что до 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму Т94,4 млрд.
Указывается, что в промышленности за последние три года введено 29 новых объектов, расширено семь производств и создано 1 841 рабочее место.
Также доложено о развитии агропромышленного комплекса, включая расширение посевных площадей и увеличение мощности Аксуского и Коксуского сахарных заводов до 950 тыс. тонн.
Отмечается, что уровень газификации достиг 67,2%, а газопровод «Талдыкорган — Ушарал» обеспечил доступ к газу более 650 тыс. жителей.
Кроме того, ведётся развитие туристической инфраструктуры на Алаколе и Балхаше, включая строительство дорог и укрепление береговой линии.
Сообщается, что в рамках программы «Таза Қазақстан» планируется создание трёх экопарков и высадка 121 тыс. саженцев.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, в том числе по развитию пограничного пункта «Достық», СЭЗ «Хоргос», а также туристических зон региона.