Эрдоган не исключил, что Турция может «войти в Израиль»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна могла бы «войти в Израиль». Эти слова приводит Kocaeli Kent Gazetesi.
«Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с Израилем. Нет причин, почему мы не должны этого делать. Нам просто нужно быть достаточно сильными, чтобы предпринять эти шаги», — сказал Эрдоган.
В ответ министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху обвинил турецкого лидера в лицемерии. «Турция, которая завоевала Северный Кипр и контролирует курдские территории на востоке, осмеливается читать нам лекции о морали. Турция, построившая свою экономику на геноциде армян, осмеливается обвинять нас в геноциде. Турция, которая силой насаждает исламизацию, осмеливается говорить о правах человека», — заявил он. «Лицемерный Эрдоган никого не впечатляет этим нынешним цирком», — добавил Элияху.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью Anadolu Agency заявил, что после Ирана Израиль «не может жить без врага» и что правительство Биньямина Нетаньяху и некоторые представители оппозиции стремятся объявить Турцию «новым врагом». Фидан, однако, подчеркнул, что позиция турецких властей заключается в том, чтобы не втягивать страну в войну.
С другой стороны, отметил глава МИДа, ситуация в Ормузском проливе оказывает очень серьезное влияние на мировые рынки и Турция вносит весь возможный вклад в разрешение этой ситуации.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.