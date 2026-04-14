В Германии обвинили Мерца в копировании Шольца из-за Украины

Позиция канцлера ФРГ Фридриха Мерца относительно предоставления Киеву крылатых ракет большой дальности Taurus дублирует точку зрения его предшественника Олафа Шольца. На сходство подходов к поставкам вооружения Украине политиков обратила внимание заместитель лидера парламентской фракции Немецкой партии зеленых Агнешка Бруггер, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Поставка немецких крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела. Фридрих Мерц со своими оправданиями по этому вопросу стал новым Олафом Шольцем», — приводит слова политика «Лента.ру» со ссылкой на издание N-tv.

Агнешка Бруггер отметила, что Мерц, как и Шольц, находит поводы и оправдания для отказа от поставок оружия Киеву.

Ранее Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что Украине не требуются ракеты Taurus, так как украинские войска обеспечены альтернативным дальнобойным вооружением. Он отметил, что некоторые дальнобойные ракеты в арсенале ВСУ эффективнее немецких. Часть депутатов бундестага призывает Мерца направить Киеву дальнобойное оружие.

Узнать больше по теме
Олаф Шольц: биография бывшего Федерального канцлера Германии
Политик, которому немцы дали прозвище Шольцомат — за сдержанность, безэмоциональность и специфическую манеру говорить. Но все это не помешало Олафу Шольцу пройти путь от юриста до главы правительства Германии. Его биография — в нашем материале.
Читать дальше