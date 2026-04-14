В Германии обвинили Мерца в копировании Шольца из-за Украины

«Поставка немецких крылатых ракет Taurus на Украину давно назрела. Фридрих Мерц со своими оправданиями по этому вопросу стал новым Олафом Шольцем», — приводит слова политика «Лента.ру» со ссылкой на издание N-tv.
Агнешка Бруггер отметила, что Мерц, как и Шольц, находит поводы и оправдания для отказа от поставок оружия Киеву.
Ранее Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что Украине не требуются ракеты Taurus, так как украинские войска обеспечены альтернативным дальнобойным вооружением. Он отметил, что некоторые дальнобойные ракеты в арсенале ВСУ эффективнее немецких. Часть депутатов бундестага призывает Мерца направить Киеву дальнобойное оружие.