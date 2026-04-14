В Германии обвинили Мерца в копировании Шольца из-за Украины

Ранее Фридрих Мерц во время выступления в бундестаге заявил, что Украине не требуются ракеты Taurus, так как украинские войска обеспечены альтернативным дальнобойным вооружением. Он отметил, что некоторые дальнобойные ракеты в арсенале ВСУ эффективнее немецких. Часть депутатов бундестага призывает Мерца направить Киеву дальнобойное оружие.