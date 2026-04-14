СМИ: Украина и Европа планируют создать «совместную защиту неба»

«На этой неделе у нас будет разговор с европейцами — переговоры о создании совместной системы защиты неба», — сказал Владимир Зеленский. Он обозначил интеграцию Украины в европейскую систему безопасности как стратегический приоритет.
Я убежден: либо Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, либо кто-то в Европе рискует стать частью «русского мира».
Он также подчеркнул, что Украина накопила значительный опыт в противодействии воздушным угрозам, включая дроны-камикадзе, и готова делиться своими наработками.
Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват — все это умеет делать Украина.
По его словам, украинские решения уже нашли применение за пределами Европы, в частности в странах Ближнего Востока и Персидского залива, где налажено сотрудничество с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Кроме того, интерес к украинскому опыту, как утверждает Зеленский, проявляют Турция, Кувейт и Оман.