Лукашенко рассказал, как Путин показывал ему выращивание рыбы в садках

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник совершает рабочую поездку в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза «Палуж» главе государства было доложено о результатах работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективах ее развития, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.
Как отметили в пресс-службе, президенту рассказали и о развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Метод основан на содержании рыбы в специальных сетных камерах, так называемых садках, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью. Это позволяет обеспечить высокую плотность рыбы и использование интенсивного кормления комбикормами.
«Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах. Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет», — заметил Лукашенко. В пресс-службе уточнили, что речь идет о поездке президентов в Карелию.