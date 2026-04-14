Лукашенко рассказал, как Путин показывал ему выращивание рыбы в садках

МИНСК, 14 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин демонстрировал ему в Карелии технологию выращивания рыбы в садках.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила пресс-служба главы белорусского государства, Лукашенко во вторник совершает рабочую поездку в Краснопольский район Могилевской области. Во время посещения рыбхоза «Палуж» главе государства было доложено о результатах работы рыбоводческой отрасли по итогам прошлого года и перспективах ее развития, включая меры по наращиванию производства рыб ценных пород.

Как отметили в пресс-службе, президенту рассказали и о развитии такой технологии, как выращивание карпа в специальных садках. Метод основан на содержании рыбы в специальных сетных камерах, так называемых садках, установленных в водоемах с постоянным течением или высокой проточностью. Это позволяет обеспечить высокую плотность рыбы и использование интенсивного кормления комбикормами.

«Я видел эти садки, мне Путин показывал на озерах. Мы специально поехали туда. Очень прилично все это выглядит. И очень впечатляет», — заметил Лукашенко. В пресс-службе уточнили, что речь идет о поездке президентов в Карелию.

