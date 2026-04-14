Си Цзиньпин предложил 4 пункта по поддержанию мира на Ближнем Востоке

Председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул четыре предложения по мирному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в ходе встречи с наследным принцем ОАЭ шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, передает китайское агентство «Синьхуа».
Первое предложение касается принципа мирного сосуществования. По словам Си, страны Персидского залива должны поддерживать отношения и содействовать построению общей архитектуре безопасности.
Второе предложение — отстаивание национального суверенитета. Председатель КНР подчеркнул, что другие страны должны уважать суверенитет, безопасность и территориальную целостность стран Персидского залива.
Третий пункт — необходимость отстаивать принцип верховенства международного права. Си отметил, что страны не должны допустить возвращения мира к закону джунглей.
Четвертое предложение заключается в поддержании координации развития и безопасности.
«Безопасность служит предпосылкой развития, а развитие — гарантией безопасности. Все стороны должны создать благоприятную среду и направить позитивную энергию на развитие государств Персидского залива на Ближнем Востоке», — сказал председатель КНР.
Президент США Дональд Трамп после переговоров заявил, что в Белый дом позвонили «нужные люди» из Ирана и выразили готовность сотрудничать. По его словам, камнем преткновения в переговорах служит «ядерная проблема».
