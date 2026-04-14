За прошлый год в Ростове закончили строительство семи новых школ

Глава Ростова Александр Скрябин выступил с отчётом о деятельности администрации города за 2025 год.
В ходе доклада градоначальник выделил пять основных проблем донской столицы, которые власти намерены решить в превую очередь. В их числе социальная сфера, ЖКХ, дорожное полотно, транспорт и аварийное жильё.
По словам Скрябина, в прошлом году муниципальной программой развития системы образования города было предусмотрено более 26,6 млрд рублей на развитие образовательной инфраструктуры. За этот период возвели семь новых и капитально отремонтировали две школы. По информации главы Ростова, благодаря этому значительно удалось решить проблему нехватки мест для учеников в быстро растущем микрорайоне Суворовский, где в эксплуатацию ввели две новых школы.
Как подчеркнул Александр Скрябин, в этом же микрорайоне решается и проблема в системе здравоохранения: сегодня власти города совместно с минстроем ведут работу по созданию модульной поликлиники.
Кроме того, для юных ростовчан в прошлом году открыт новый детский сад, а также новые корпуса двух детсадов. Ещё одно дошкольное учреждение капитально отремонтировали.
«В прошлом году кардинально изменился подход к строительству социальных объектов. По инициативе губернатора они будут строиться в рамках проектов комплексного развития территорий. Нами такой подход к градостроительной политике полностью поддерживается», — подчеркнул глава Ростова.
Он добавил, что продолжается развитие спортивной инфраструктуры: строятся новые площадки и обустраиваются футбольные поля, площадки для занятия воркаутом. В этом году власти намерены завершить возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Платовский.