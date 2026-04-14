Зеленский подписал закон о продлении военного сбора с украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 15110, который продлевает взимание военного сбора на три года после завершения военного конфликта, следует из информации о статусе документа на сайте Верховной рады.
Документ, возвращенный с подписью главы государства 14 апреля, служит структурным ориентиром новой программы финансирования с Международным валютным фондом. Верховная рада приняла закон во втором чтении и в целом 7 апреля, поддержав его направление для срочного подписания президентом 250 голосами.
Закон предусматривает сохранение действующих ставок военного сбора в течение трех лет после года отмены или прекращения военного положения. Для физических лиц ставка составляет 5%, для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны — 1,5% от денежного обеспечения. Физические лица — предприниматели 1-й, 2-й и 4-й групп единого налога будут уплачивать 10% от минимальной заработной платы (в 2026 году 850 гривен), а плательщики единого налога 3-й группы — 1% дохода. Исключение сделано для электронных резидентов.
Средства от военного сбора будут направляться в специальный фонд государственного бюджета и использоваться для нужд Вооруженных сил Украины, а также на послевоенное восстановление инфраструктуры. По расчетам Министерства финансов Украины Сергея Марченко, продление сбора позволит ежегодно привлекать около 140 млрд гривен.
Принятие закона № 15110 стало частью выполнения пакета критически важных законодательных актов, необходимых для получения международной финансовой поддержки в рамках кредитной программы МВФ и европейской инициативы Ukraine Facility. Четыре структурных ориентира, которые Украина должна была выполнить к концу марта 2026 года в рамках программы расширенного фонда МВФ (EFF), были признаны невыполненными, однако принятие данного закона направлено на соблюдение условий кредитора. Ранее, с 2014 года, все физические лица на Украине платили военный сбор в размере 1,5%, а с 30 ноября 2024 года ставка была повышена до 5% для всех граждан, кроме военных.
Ранее стало известно, что Брюссель и Мадрид выделят Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году. Бельгия согласилась передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолетам.
