Зеленский подписал закон о продлении военного сбора с украинцев

Принятие закона № 15110 стало частью выполнения пакета критически важных законодательных актов, необходимых для получения международной финансовой поддержки в рамках кредитной программы МВФ и европейской инициативы Ukraine Facility. Четыре структурных ориентира, которые Украина должна была выполнить к концу марта 2026 года в рамках программы расширенного фонда МВФ (EFF), были признаны невыполненными, однако принятие данного закона направлено на соблюдение условий кредитора. Ранее, с 2014 года, все физические лица на Украине платили военный сбор в размере 1,5%, а с 30 ноября 2024 года ставка была повышена до 5% для всех граждан, кроме военных.