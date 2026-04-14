Американист раскрыл реальные итоги военной кампании США в Иране

Эксперт обратил внимание, что цели Вашингтона в Иране несколько раз корректировались. Первоначально Белый дом заявлял, что его военная операция проводится для того, чтобы не позволить Тегерану разработать ядерное оружие. Затем американцы уточнили, что также хотят добиться прекращения производства ракет дальнего радиуса полета. Собеседник NEWS.ru напомнил, что еще одной целью была смена власти, но после уничтожения верховного лидера Ирана его место занял другой представитель того же неугодного США режима.
«Никакие цели США в Иране выполнены не были, доказательств никто не предоставил. Я думаю, что это риторический прием, который Джей Ди Вэнс использует как на внешнюю публику для репутации страны, так и на внутреннюю, стараясь возвысить Республиканскую партию в глазах избирателей», — подчеркнул Дубравский.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли целей в Иране и имеют основания для того, чтобы начать «сворачивать» процесс. Представитель команды Дональда Трампа также отметил, что Вашингтон в переговорах с Исламской Республикой достиг прогресса, но теперь инициатива принадлежит Тегерану.