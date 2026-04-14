В Киргизии объяснили сообщения о планах смены русскоязычных названий сел

«Мы предлагаем заменить названия сел, которые были даны на русском языке. Эту работу завершим по всей республике в следующем году. Но при этом мы приняли решение не присваивать селам имена людей. Потому что начинается: “Почему даем имя именно этого человека? У меня тоже отец был достойным” — и люди делятся на две группы и начинают спорить. Мы такое видели тысячи раз», — сказал президент.