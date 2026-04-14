Бортников сообщил о вербовке молодежи Киевом через игровые платформы

Он добавил, что Киев применяет ИИ для поиска в интернете потенциальных исполнителей терактов и диверсий, разделяющих радикальные взгляды.
«Ответственным ведомствам и антитеррористическим комиссиям мероприятий следует сфокусировать внимание на формировании у молодых людей невосприимчивости к вербовочным и пропагандистским воздействиям со стороны противника», — говорится в сообщении НАК по итогам заседания.
Комитет отметил важность развития у подростков «критического мышления» и способности противостоять вовлечению в террористическую деятельность. Для этого на заседании предложили «шире использовать отечественные соцсети и популярные у молодежи информационные ресурсы».
По итогам заседания НАК также сообщили, что с начала года в России предотвращено 37 нападений на образовательные учреждения. Также в 2025 году заблокировано более 170 тыс. фото- и видеоматериалов «террористического содержания» благодаря изменениям в законодательстве и "новым системам поиска запрещенного контента.
