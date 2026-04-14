Лавров встретился с главой МИД Китая

Глава МИД России Сергей Лавров встретился со своим китайским коллегой Ван И, передает корреспондент РБК. Ранее российский министр прибыл в Пекин с двухдневным визитом. Переговоры проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай», передает корреспондент РБК.
В российском внешнеполитическом ведомстве анонсировали, что министры обсудят двустороннюю повестку, сотрудничество в международных форматах, а также проведут обстоятельный обмен мнениями по ряду «горячих тем», включая Украину и Ближний Восток.
На минувших выходных в Исламабаде прошли первые прямые переговоры Ирана и США после объявленного несколькими днями ранее перемирия. Встреча поделилась свыше 20 часов, но не увенчалась соглашением, и после ее завершения президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Тем не менее, по данным Axios, посредники рассчитывают успеть организовать еще один раунд переговоров до истечения двухнедельного перемирия 21 апреля. Это функцию в переговорном процессе, помимо Пакистана, выполняют Египет и Турция.
The New York Times выяснила, что согласиться на двухнедельное прекращение огня Иран сподвигло вмешательство Китая «в последнюю минуту». Ранее, в конце марта, Китай и Пакистан совместно выдвинули мирную инициативу, которая предусматривала немедленное прекращение огня, запуск переговоров, возобновление нормального судоходства через Ормузский пролив и гуманитарную помощь.
Через Ормузский пролив проходит порядка 45−50% всей импортируемых Китаем сырой нефти. 11 апреля CNN сообщила, что американские разведслужбы располагают данными, что Китай якобы в ближайшие недели намерен поставить Ирану новые системы противовоздушной обороны, включая переносные зенитные ракетные комплексы. В Пекине это опровергают.
