Лавров встретился с главой МИД Китая

На минувших выходных в Исламабаде прошли первые прямые переговоры Ирана и США после объявленного несколькими днями ранее перемирия. Встреча поделилась свыше 20 часов, но не увенчалась соглашением, и после ее завершения президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Тем не менее, по данным Axios, посредники рассчитывают успеть организовать еще один раунд переговоров до истечения двухнедельного перемирия 21 апреля. Это функцию в переговорном процессе, помимо Пакистана, выполняют Египет и Турция.