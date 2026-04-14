Глеб Никитин стал самым упоминаемым губернатором в ПФО в марте

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам марта 2026 года возглавил список самых упоминаемых глав регионов в Приволжском федеральном округе. Еще в феврале он занимал в этом рейтинге только третью строчку. Такие данные приводит аналитический центр «Г. У. Р. У.».
В общероссийском рейтинге цитируемости Глеб Никитин занял четырнадцатое место, прибавив за месяц сразу девять позиций. Всего за март имя губернатора и его работа упоминались в новостных каналах 7537 раз.
Главным событием месяца, которое привлекло к персоне губернатора столько внимания, стала рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным. На ней Глеб Никитин рассказал о том, как развивается экономика области: растет валовой продукт, увеличиваются инвестиции и доходы жителей, а по самому низкому уровню безработицы регион и вовсе вышел на первое место по стране.
Помимо разговора с главой государства, в марте губернатор участвовал и в других заметных событиях. В Нижнем Новгороде прошел крупный форум «Единой России» под названием «Есть результат!», посвященный детям и молодежи. Глеб Никитин вместе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и секретарем Генсовета партии Владимиром Якушевым посетил ИТ-кампус «НЕЙМАРК», технопарк «Нижполиграф» и новую Ледовую арену.
Также в городе состоялось заседание Совета Приволжского федерального округа, где обсуждали демографию. Глеб Никитин представил там региональную программу «ОСНОВА», направленную на поддержку семей и повышение рождаемости. Кроме того, в марте губернатор обновил структуру областного правительства, провел кадровые перестановки и встретился с семьями участников специальной военной операции в Арзамасе.