Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше гектара земли изымут в Алматы у ТОО для строительства инновационного центра

Принято постановление акимата города Алматы от 13 апреля 2026 года о начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества, изымаемого для государственных нужд, у ТОО “Адам” площадью 1,2581 га, расположенного западнее улицы Жансугурова, севернее канала имени Д. Кунаева в Жетысуском районе города Алматы, для строительства инновационного творческого центра», — говорится в документе.

КГУ «Управление земельных отношений» предписано:

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в порядке, установленномзаконодательством;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иногонедвижимого имущества, изымаемого для государственных нужд, передать земельный участок набаланс КГУ «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы».

Датой принудительного отчуждения определено: до 31 декабря 2027 года.