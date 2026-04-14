Больше гектара земли изымут в Алматы у ТОО для строительства инновационного центра

«Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества, изымаемого для государственных нужд, у ТОО “Адам” площадью 1,2581 га, расположенного западнее улицы Жансугурова, севернее канала имени Д. Кунаева в Жетысуском районе города Алматы, для строительства инновационного творческого центра», — говорится в документе.
КГУ «Управление земельных отношений» предписано:
- обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в порядке, установленномзаконодательством;
- по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка или иногонедвижимого имущества, изымаемого для государственных нужд, передать земельный участок набаланс КГУ «Аппарат акима Жетысуского района города Алматы».
Датой принудительного отчуждения определено: до 31 декабря 2027 года.