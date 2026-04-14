Комитет ООН обязал Казахстан выплатить компенсацию активистам Бокаю и Аяну

Макс Бокай (Максат Бокаев) и Талгат Аян — гражданские активисты из Атырауской области, которые стали известны как организаторы и лидеры массового мирного митинга в Атырау в апреле 2016 года против предлагаемых изменений в Земельный кодекс и в целом против коррупции и недоверия к власти. За свою деятельность они были задержаны в мае 2016 года, обвинены в возбуждении социальной розни, распространении заведомо ложной информации и нарушении порядка проведения митингов, а в ноябре того же года суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, запрету заниматься общественной деятельностью на три года и штрафу около Т530 тыс. После длительной кампании защиты и международного давления оба в итоге были освобождены условно‑досрочно до конца срока, после чего продолжили публичную и правозащитную деятельность.