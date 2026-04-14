Комитет ООН обязал Казахстан выплатить компенсацию активистам Бокаю и Аяну

«В соответствии со статьёй 2 (3)(a) Пакта (Международный пакт о гражданских и политических правах — КазТАГ) государство‑участник обязано предоставить автору эффективное средство правовой защиты. Это требует от него полного возмещения вреда лицам, чьи права, гарантированные Пактом, были нарушены. Соответственно, государство‑участник обязано предоставить авторам адекватную компенсацию за моральный и материальный вред, причинённый им. Государство‑участник также обязано предпринять все необходимые шаги для предотвращения подобных нарушений в будущем. Принимая во внимание, что РК, став участником Факультативного протокола, признала компетенцию Комитета определять, имело ли место нарушение Пакта, и что в соответствии со статьёй 2 Пакта РК взяла на себя обязательство обеспечивать всем лицам, находящимся на его территории и под его юрисдикцией, права, признанные в Пакте, а также предоставлять эффективное средство правовой защиты в случае установления факта нарушения, Комитет желает получить от РК в течение 180 дней информацию о мерах, принятых для выполнения мнений Комитета», — говорится в тексте решения Комитета, которое Бокай опубликовал на своей странице в социальной сети.
Казахстану также предложено опубликовать мнения Комитета ООН и обеспечить их широкое распространение.
«Согласно информации, представленной Бокаем, комитет уголовной системы Министерства внутренних дел распорядился о его переводе в Петропавловск “для предотвращения совершения им новых преступлений”. Комитет отмечает, что государство‑участник не предоставило никаких объяснений, как перевод Бокая в такую отдалённую от его дома тюрьму предотвратит совершение им новых преступлений», — сказано в решении.
Комитет также принял к сведению утверждение Бокая о том, что он был подвергнут дисциплинарным взысканиям, заключён в изолятор и переведён в строгие условия содержания за отказ от занятий спортом на открытом воздухе в нескольких случаях, несмотря на просьбы проводить их в помещении из‑за экстремальных погодных условий и их влияния на его и без того нестабильное состояние здоровья.
«Повторяющиеся дисциплинарные взыскания привели к изменению условий его содержания под стражей со средних на строгие, что, в свою очередь, наложило дополнительные ограничения на общение с внешним миром, включая его семью и адвокатов. Комитет также отмечает, что Бокай подвергался дисциплинарным взысканиям восемь раз, в том числе за создание конфликтной ситуации, невыполнение законных распоряжений тюремной администрации и пять раз за отказ от утренней зарядки; два из которых впоследствии были отменены из‑за падения температуры воздуха ниже −25 градусов Цельсия», — добавили в ООН.
Сам Бокай отметил, что решение Комитета ООН по жалобам, поданным от его имени и от имени Аяна, вышло спустя восемь лет.
Макс Бокай (Максат Бокаев) и Талгат Аян — гражданские активисты из Атырауской области, которые стали известны как организаторы и лидеры массового мирного митинга в Атырау в апреле 2016 года против предлагаемых изменений в Земельный кодекс и в целом против коррупции и недоверия к власти. За свою деятельность они были задержаны в мае 2016 года, обвинены в возбуждении социальной розни, распространении заведомо ложной информации и нарушении порядка проведения митингов, а в ноябре того же года суд приговорил каждого к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, запрету заниматься общественной деятельностью на три года и штрафу около Т530 тыс. После длительной кампании защиты и международного давления оба в итоге были освобождены условно‑досрочно до конца срока, после чего продолжили публичную и правозащитную деятельность.