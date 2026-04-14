Более 180 БПЛА атаковали Белгородскую область за прошедшие сутки

Белгородская область подверглась атакам более 180 беспилотников за прошедшие сутки, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Областной центр атаковали два БЛПА, никто не пострадал.
Больше всего дронов было запущено по Белгородскому округу — 52, из них перехватили 41. В селе Ясные Зори в результате атаки БЛПА были ранены трое мужчин, из них одного госпитализировали в областную клиническую больницу.
Краснояружский округ атаковал 31 беспилотник, 13 из которых сбиты. На Шебенский округ совершили налет 44 БЛПА, 33 удалось перехватить. Населенные пункты Грайворонского округа атаковали 24 беспилотников, один из которых сбит, округ трижды обстреляли с применением 11 боеприпасов.
Прилетам также подверглись Борисовский, Валуйский, Вейделевский и другие округа. В общей сложности БПЛА атаковали 14 районов.
Ночью 14 апреля силы ПВО сбили над российскими регионами 97 дронов. Помимо Белгородской области, беспилотники перехватили над Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.