Проблемы в сельском хозяйстве обсудили депутаты Заксобрания

Сегодня на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям депутаты заявили о необходимости решения системных проблем в сельскохозяйственной отрасли.
Сразу в нескольких вопросах повестки звучали вопросы о ветеринарных мероприятиях, сроках снятия ограничительных мер, в том числе по реализации продукции животного происхождения, мерах поддержки личных подсобных хозяйств и организованного сектора в связи с введением режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области. Министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов проинформировал, что первая дезинфекция уже выполнена на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах. Продолжается вакцинирование животных. В ряде сёл сняты ветеринарные посты.
По словам заместителя Председателя Правительства Новосибирской области — министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объём поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 млн рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 млн рублей — муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия.
Председатель комитета Законодательного Собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин сказал о своих встречах с людьми, которые потеряли сельскохозяйственных животных, и своих выводах: «Есть недовольство. Какие-то вопросы наверняка будут решаться в суде».
Начальник управления ветеринарии региона Алексей Магеров заверил: ведомство готово произвести расчёт по каждому заявлению. Он также ответил на вопросы депутатов о сроках снятия ограничений по перемещению сельскохозяйственной продукции, запасе ветеринарных препаратов.
Насколько безопасно завозить поголовье из других областей? На вопрос депутата Александра Шпикельмана глава ветеринарной службы ответил, что делать это не рекомендуется. Министр Андрей Шинделов сказал, что сформированы дорожные карты, откуда и куда планируется везти животных внутри Новосибирской области.
На ужесточении контроля сельскохозяйственной продукции, в том числе ввозимой из других регионов, акцентировал внимание депутат Александр Тепляков. Он также спросил о профилактических мерах, которые могли бы предотвратить опасные болезни животных.
«Вы рекомендации дайте людям! — обратился к руководителю ветеринарной службы Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. — Владельцы личных хозяйств, предприятия — никто не знает, через сколько времени ставить прививку. Сейчас ставим одну или три? А дальше сколько?».
Необходимо в целом корректировать работу по обеспечению ветеринарного благополучия, уверен спикер регионального парламента. Он подчеркнул, что на многие серьёзные и важные вопросы депутатов о перспективах работы сельхозпредприятий и в целом стратегии развития отрасли на заседании комитета не были даны исчерпывающие ответы: «Контроля нет, стратегии нет, а вы нам сказки про федералов рассказываете. Дайте конкретные предложения, что делать здесь и сейчас! Проще всего ссылаться на то, что где-то там. Нужно здесь и сегодня».
Мнения о необходимости по-новому выстраивать работу и ветеринарной службы, и органов власти с хозяйствующими субъектами депутаты высказали и при рассмотрении следующих вопросов повестки. В частности, когда обсуждали сроки подготовки и согласования нормативных правовых актов, регулирующих предоставление мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям. Решение аграрного комитета — подготовить группой депутатов проект изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя Председателя Правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа Новосибирской области в сфере сельского хозяйства.
Денис Субботин прокомментировал: «Посеять — сложно. Убрать — сложно. Вырастить животное — сложно. Но говорить, что сложно сделать бумаги? Такого быть не должно. Посевная скоро начнётся, а до сих пор многие федеральные меры поддержки не доведены. Деньги на это есть в бюджете, но крестьянам они вряд ли придут вовремя. Мы это должны изменить. Поэтому приняли решение о согласовании Законодательным Собранием кадровых вопросов в отрасли. Как сказал Председатель Заксобрания, это будут не только новые полномочия областного парламента, но и ответственность».
16+