Кремль оценил слова Мадьяра о готовности к сотрудничеству

Россия будет исходить из конкретных шагов нового правительства Венгрии в вопросе развития двусторонних отношений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

Так он прокомментировал слова главы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра о готовности к выстраиванию прагматичных отношений.

«Разумеется, после победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле «с удовлетворением» могут отметить готовность венгерской стороны вести прагматичный диалог. Это взаимная готовность, подчеркнул пресс-секретарь. «А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — заключил он.

Материал дополняется.

