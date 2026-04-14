Кремль оценил слова Мадьяра о готовности к сотрудничеству

Так он прокомментировал слова главы оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра о готовности к выстраиванию прагматичных отношений.
«Разумеется, после победы на выборах господин Мадьяр делает много заявлений, проводит много пресс-конференций. Давайте дождемся, когда будет сформировано новое правительство Венгрии. Давайте дождемся первых конкретных шагов», — сказал Песков.
По его словам, в Кремле «с удовлетворением» могут отметить готовность венгерской стороны вести прагматичный диалог. Это взаимная готовность, подчеркнул пресс-секретарь. «А дальше будем уже ориентироваться по конкретным шагам нового правительства Венгрии», — заключил он.
