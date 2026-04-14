Эксперт объяснил, смогут ли 15 кораблей США блокировать порты Ирана

Эксперт обратил внимание, что блокада Ормузского пролива со стороны США уже действует, но, несмотря на это, одно китайское судно, судя по сообщениям СМИ, ее преодолело.
«Даже если представить, что сейчас американцы полностью контролируют те территории, удерживать блокаду долго они не смогут. Авианосцы и эсминцы — не те корабли, которые борются с танкерами и так далее. Они для других целей предназначены», — уточнил собеседник NEWS.ru.
По мнению Василия Дандыкина, блокада США в Ормузском проливе — «пиратство в чистом виде». Он добавил, что Вашингтон действует без одобрения международного сообщества. Эксперт предположил, что вскоре Трамп представит ситуацию в Ормузском проливе как очередную победу, хотя 15 американских кораблей не в состоянии парализовать порты Исламской Республики.
Дандыкин уточнил, что две недели назад американцы пытались войти в Персидский залив, но в конечном итоге отвели свои военные корабли, опасаясь, что они будут торпедированы иранской армией или подорвутся на мине.
Ранее стало известно о проходе через Ормузский пролив нефтехимовоза под флагом Малави Rich Starry. Судно находится под санкциями США. В «черный» список его внесли якобы за помощь Тегерану. Танкер принадлежит китайскому перевозчику.