Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 14 апреля: главное

Во вторник представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Пасхальное перемирие

Нарушений пасхального перемирия со стороны ВСУ было очень много, цифры говорят сами за себя.

Отношения РФ и США

Работа группы по экономическому сотрудничеству РФ и США продолжается, но Вашингтон увязывает эту тему с украинским урегулированием.

Кирилл Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества с США, но не урегулированием по Украине.

США не делали никаких объявлений насчет продления разрешения на закупку российской нефти, загруженной на танкеры.

У России и США может быть много взаимовыгодных проектов с восстановлением отношений.

Конроль над ядерными вооружениями

Все вопросы в сфере контроля над ядерными вооружениями сейчас принципиальны для России.

В вопросах контроля за вооружениями принципиально обсуждение всех совокупных военных потенциалов, включая Британию и Францию.

Отношения РФ и Венгрии

Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики, но Москва надеется на прагматичность Мадьяра.

РФ будет ориентироваться на конкретные шаги нового правительства Венгрии.

Песков призвал дождаться формирования нового правительства Венгрии и первых конкретных шагов с его стороны, чтобы делать выводы о развитии отношений.

Ограничения интернета в РФ

РФ вынуждена вводить цифровые ограничения по соображениям безопасности.

Работа интернета в России будет полностью нормализована, когда отпадет необходимость в ограничениях.

Понятно, что ограничения в работе интернета вызывают неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этих мер исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Встречи Владимира Путина

Владимир Путин во вторник встретится с генеральным директором «Россетей» Андреем Рюминым.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше