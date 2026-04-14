Кремль объяснил блокировки мессенджеров и ограничения интернета

В России в течение последнего года была ограничена работа популярных у граждан мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и некоторых других сервисов. Меры коснулись видеохостинга Youtube, игровой платформы Roblox, сервиса видеозвонков от Apple — FaceTime, платформы для общения Discord, популярной у геймеров, и других. Также были заблокирован мессенджеры Signal и Viber. Еще в 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook, через десять дней — к Instagram (обе также принадлежат Meta).