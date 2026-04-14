Кремль объяснил блокировки мессенджеров и ограничения интернета

Временные ограничения работы интернета и блокировки мессенджеров в России связаны с соображениями безопасности, россияне понимают их целесообразность, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Так он ответил на вопрос одного из репортеров, обратившегося с вопросом, не является ли нынешняя ситуация «путем в прошлое».
«Это не путь в прошлое, сейчас ситуация когда соображения безопасности диктуют необходимость принятия определенных мер. И, безусловно, большинство наших сограждан понимает целесообразность этих мер», — сказал Песков.
Что касается ограничений и временных перебоев со связью, есть нормы российских законов, продолжил он. Если они не соблюдаются, то принимаются меры, это нормальная практика, которая работает во многих странах, добавил пресс-секретарь.
«И здесь тоже, собственно, эти шаги воспринимаются с пониманием. Понятно, что ограничение в работе интернета вызывает неудобства для многих граждан. Но сейчас такой период. После того, как необходимость принятия этой меры исчезнет, соответственно, и работа будет полностью восстановлена, нормализована», — заключил Песков.
В России в течение последнего года была ограничена работа популярных у граждан мессенджеров WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России), Telegram и некоторых других сервисов. Меры коснулись видеохостинга Youtube, игровой платформы Roblox, сервиса видеозвонков от Apple — FaceTime, платформы для общения Discord, популярной у геймеров, и других. Также были заблокирован мессенджеры Signal и Viber. Еще в 2022 году Роскомнадзор ограничил доступ к Facebook, через десять дней — к Instagram (обе также принадлежат Meta).
Блокировку WhatsApp и Telegram власти объяснили несоблюдением ими требований российского законодательства, в частности, направленных на пресечение преступлений. То же касалось Discord, Signal и Viber.
Всероссийский опрос Аналитического центра ВЦИОМ (АЦ ВЦИОМ), посвященный теме блокировок мессенджеров и других интернет-ресурсов и проведенный минувшей осенью показал, что ограничение или закрытие доступа к некоторым соцсетям и мессенджерам поддерживают 24% опрошенных россиян, не поддерживают — 39%. Еще 30% сообщили, что относятся к этому безразлично. 7% респондентов затруднились с ответом.
