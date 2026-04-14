Глава СК возбудил дело против двух судей в отставке из Санкт-Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовные дела в отношении двух судей в отставке из Санкт-Петебурга. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Речь идет о председателе и судье Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке: Валерии Тарасове и Каринэ Голиковой. Тарасова подозревают в посредничестве при получении взятки (ч. 4 ст. 291.1), а Голикову — в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290).
По версии следователей, в 2024—2025 годах Голикова получила через Тарасова взятку в размере 2,5 млн руб., после чего приняла решение в пользу истца по делу о взыскании с коммерческой организации не менее 300 млн руб. Тарасов получил 500 тыс. руб. за посредничество.
Дела возбуждены с согласия Высшей квалификационной коллегии судей.
18 марта Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении трех судей в отставке из Ставропольского края по фактам приготовления к получению взяток, посредничества во взяточничестве и получения взяток.
