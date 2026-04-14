Главой Железнодорожного района Ростова назначен Дмитрий Лаза

Решение приняли в ходе заседания городской думы восьмого созыва 14 апреля.

Новым главой Железнодорожного района донской столицы стал Дмитрий Лаза. Соответствующее решение приняли 14 апреля на заседании Ростовской-на-Дону городской думы восьмого созыва.

Должность стала вакантной после того, как прежний руководитель района Андрей Косенко занял пост заместителя главы города.

С марта 2013 года по июль 2020 года Дмитрий Лаза работал в управлении благоустройства Октябрьского района Ростова, где занимал должности ведущего инженера сектора дорожного хозяйства, начальника производственно-технического отдела и заместителя директора.

С июля 2020-го по март 2022 года был заместителем главы администрации Октябрьского района. С марта 2022 года до настоящего времени занимал пост первого заместителя главы района.