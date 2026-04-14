Путин проведет встречу с гендиректором «Россети» Рюминым

Президент России Владимир Путин проведет встречу с генеральным директором «Россети» Андреем Рюминым, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Песков отметил, что «Россети» являются крупнейшей электросетевой компанией. Она имеет огромное значение для экономики России.
Пресс-секретарь подчеркнул, что сегодня Путин работает в Кремле. У него также запланирована серия встреч. Некоторые из них будут носить «непубличный характер».
Накануне, 13 апреля, в Кремлевском дворце состоялись переговоры Путина и президента Индонезии Прабово Субианто, который прибыл в Россию с рабочим визитом. В ходе встречи российский лидер подарил Субианто самовар, а в ответ он получил вазу с традиционным узором и миниатюру храма Боробудур.
