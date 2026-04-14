Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле прокомментировали нарушение Украиной пасхального перемирия

Россия зафиксировала множество нарушений со стороны Украины во время пасхального перемирия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

«Нет, здесь, собственно, цифры говорящие. Действительно, нарушений было очень много. Цифры говорят сами за себя», — сказал Песков.

По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз. Военные продолжали наносить удары БПЛА и артиллерией по российским позициям и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, уточнило ведомство.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Тогда российской армии поручили остановить боевые действия на всех направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал соблюдать режим тишины и действовать «исключительно зеркально».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше