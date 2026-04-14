В Кремле прокомментировали нарушение Украиной пасхального перемирия

Россия зафиксировала множество нарушений со стороны Украины во время пасхального перемирия, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, здесь, собственно, цифры говорящие. Действительно, нарушений было очень много. Цифры говорят сами за себя», — сказал Песков.
По данным Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие более 6,5 тыс. раз. Военные продолжали наносить удары БПЛА и артиллерией по российским позициям и по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей, уточнило ведомство.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 мск 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Тогда российской армии поручили остановить боевые действия на всех направлениях.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал соблюдать режим тишины и действовать «исключительно зеркально».
