Как распределятся места в парламенте Венгрии. Инфографика

Виктор Орбан проиграл парламентские выборы после 16 лет у власти. Оппозиционная партия «Тиса» получила две трети мест в парламенте.

Источник: РБК

Партия «Тиса» завоевала конституционное большинство в парламенте Венгрии по итогам выборов. По результатам подсчета 98,93% бюллетеней у нее 136 мест в парламенте.

Правящая коалиция в составе партии ФИДЕС премьер-министра Виктора Орбана и ее младшего партнера — Христианско-демократической народной партии (ХДНП) — получила 57 мест. Орбан признал поражение на выборах после 16 лет на посту премьера.

Помимо ФИДЕС и «Тисы», пройти в парламент смогла ультраправая партия «Наша Родина», которую возглавил Ласло Торочкаи. По предварительным данным, ее в парламенте представят шесть человек.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше