Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива

ЛОНДОН, 14 апр — РИА Новости. Британия и Франция выступили против блокады Ормузского пролива, объявленной США в понедельник.

Источник: Reuters

Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз подчеркнула, что Лондон не будет участвовать в этой инициативе. Также она раскритиковала Вашингтон за отсутствие плана по завершению конфликта с Ираном.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение заблокировать Ормузский пролив незаконным. Он опасается, что эти действия еще больше ударят по мировой торговле и ухудшат ситуацию в его стране.

Блокаду морского маршрута раскритиковал и Китай. Представитель МИД республики Го Цзякунь призвал Вашингтон соблюдать договоренности о прекращении огня с Тегераном и открыть проход.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупреждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться проливом. Он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.

Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл маршрут для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из стран, недружественных для Ирана, запрет остался в силе.

