Два близких союзника США выступили против блокады Ормузского пролива

Министр финансов Соединенного Королевства Рэйчел Ривз подчеркнула, что Лондон не будет участвовать в этой инициативе. Также она раскритиковала Вашингтон за отсутствие плана по завершению конфликта с Ираном.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал решение заблокировать Ормузский пролив незаконным. Он опасается, что эти действия еще больше ударят по мировой торговле и ухудшат ситуацию в его стране.
Блокаду морского маршрута раскритиковал и Китай. Представитель МИД республики Го Цзякунь призвал Вашингтон соблюдать договоренности о прекращении огня с Тегераном и открыть проход.
Глава Белого дома Дональд Трамп ранее предупреждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться проливом. Он поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл маршрут для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из стран, недружественных для Ирана, запрет остался в силе.