Песков оценил слова Мадьяра о невозможности дружить с Россией

Политики выбирают более прагматичные формулировки после того, как начинают руководить страной, заявил ИС «Вести» представитель президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова лидера победившей на выборах в Венгрии оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра, что Будапешт и Москва «друзьями не станут», но готовы к прагматичным отношениям.
«В политике одно дело, когда ты еще не сидишь в кресле руководителя страны, можно делать заявления. Когда ты садишься в это кресло, приходят другие, более прагматичные понимания, будем надеяться на это», — сказал Песков.
«Тиса» будет вести переговоры с Россией при необходимости, но «не станет друзьями», заявил Мадьяр перед выборами. Он пояснил, что география не изменится от результатов выборов, а энергозависимость Венгрии сохранится «на некоторое время».
Накануне Мадьяр сообщил, что ответит российскому президенту Владимиру Путину, если тот позвонит. По его словам, если такой разговор состоится, он попросил бы закончить конфликт на Украине. Лидер «Тиса» также выступил за прагматичный диалог с Москвой.
В графике президента пока нет контактов с лидером «Тиса», но российская сторона рассчитывает, что они со временем состоятся, сказал Песков.
