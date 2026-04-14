Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: европейские ультраправые засомневались в ценности связей с Трампом после поражения Орбана

Поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии ослабляет привлекательность «трампизма» в Европе.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Орбан, будучи «занозой в заднице» истеблишмента Европейского союза, поддерживал тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и лидером ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, напоминает французское информагентство AFP.

Хотя Вэнс на прошлой неделе отправился в Будапешт, чтобы вести предвыборную кампанию бок о бок с Орбаном, даже поддержки США оказалось недостаточно для победы венгерского союзника Вашингтона.

Политическое пространство для MAGA в Европе сужается. Партия Ле Пен и другие крайне правые партии теперь начнут активно дистанцироваться от администрации Трампа.

Муджтаба Рахман
директор по Европе в компании Eurasia Group

Себастьен Майяр из Института Жака Делора предполагает, что поражение Орбана — это «политическая ответственность» за близость к Трампу после того, как лидер США пригрозил захватить Гренландию и ввести пошлины против европейских союзников, которые выступали против этого плана.

Трамп… перешел все границы и крайне непопулярен в Европе.

Себастьен Майяр
сотрудник Института Жака Делора

Британская газета Financial Times пишет, что в ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) начались жаркие споры о целесообразности сближения с Трампом после выборов в Венгрии.

Некоторые представители АдГ считают, что поддержка со стороны Трампа «потопила» венгерского лидера.

Депутат АдГ Маттиас Моосдорф, известный скептическим отношением к США, заявил, что «показная дружба» с Трампом и Вэнсом «висела камнем на шее Орбана».

По его словам, итоги венгерских выборов — предупреждение для европейских правых сил о рисках «ловить падающие ножи».

Поражение Орбана — это также потеря для ультраправых деятелей в Европе, в том числе для премьер-министра Италии Джоржи Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе. Орбан, который неоднократно обещал «занять» Брюссель и изменить институты изнутри, остается ключевой фигурой крайне правой партии «Патриоты за Европу». Она объединяет националистические партии ЕС, такие как французское «Национальное объединение» и испанская Vox под руководством Сантьяго Абаскаля, и является крупнейшим блоком в Европейском парламенте.

Аналитики считают, что списывать Орбана со счетов слишком рано.

«Виктор Орбан — борец. Он останется в центре внимания», — сказал Сирил Брет, эксперт Института Монтеня.

