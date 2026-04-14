СМИ: европейские ультраправые засомневались в ценности связей с Трампом после поражения Орбана

Орбан, будучи «занозой в заднице» истеблишмента Европейского союза, поддерживал тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и лидером ультраправой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, напоминает французское информагентство AFP.
Хотя Вэнс на прошлой неделе отправился в Будапешт, чтобы вести предвыборную кампанию бок о бок с Орбаном, даже поддержки США оказалось недостаточно для победы венгерского союзника Вашингтона.
Политическое пространство для MAGA в Европе сужается. Партия Ле Пен и другие крайне правые партии теперь начнут активно дистанцироваться от администрации Трампа.
Себастьен Майяр из Института Жака Делора предполагает, что поражение Орбана — это «политическая ответственность» за близость к Трампу после того, как лидер США пригрозил захватить Гренландию и ввести пошлины против европейских союзников, которые выступали против этого плана.
Трамп… перешел все границы и крайне непопулярен в Европе.
Некоторые представители АдГ считают, что поддержка со стороны Трампа «потопила» венгерского лидера.
По его словам, итоги венгерских выборов — предупреждение для европейских правых сил о рисках «ловить падающие ножи».
Поражение Орбана — это также потеря для ультраправых деятелей в Европе, в том числе для премьер-министра Италии Джоржи Мелони, которая теряет союзника за столом переговоров в Брюсселе. Орбан, который неоднократно обещал «занять» Брюссель и изменить институты изнутри, остается ключевой фигурой крайне правой партии «Патриоты за Европу». Она объединяет националистические партии ЕС, такие как французское «Национальное объединение» и испанская Vox под руководством Сантьяго Абаскаля, и является крупнейшим блоком в Европейском парламенте.
«Виктор Орбан — борец. Он останется в центре внимания», — сказал Сирил Брет, эксперт Института Монтеня.