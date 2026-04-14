«Рособоронэкспорт» сообщил о росте числа заказчиков Су-57Э

Несколько зарубежных партнеров заключили соглашение с «Рособоронэкспортом» (входит в «Ростех») на поставку российских истребителей Су-57Э, и число заказчиков продолжает расти, сообщает пресс-служба компании.
«Су-57Э вызывает большой интерес у партнеров “Рособоронэкспорта”, ряд из которых уже законтрактовал российский истребитель. Список заказчиков этого самолета уверенно расширяется», — говорится в сообщении.
Компания организует объединенную российскую экспозицию на Международной азиатской выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026, которая пройдет в Куала-Лумпуре с 20 по 23 апреля. Среди экспонатов на выставке также будет представлен Су-57Э.
В феврале «Рособоронэкспорт» сообщил, что планирует в 2026 году поставить истребители зарубежным партнерам. Компания также рассчитывает заключить контракты с новыми заказчиками. Глава Минпромторга Антон Алиханов отмечал интерес к российскому военному самолету со стороны государств Ближнего Востока.
