Политолог объяснил, как Мадьяр изменит отношения Венгрии с ЕС и Россией

Укрепление отношений Венгрии с ЕС
По мнению эксперта, лидеру партии «Тиса» сейчас важно показать венграм, что они сделали правильный выбор, а сам Мадьяр является лучшим политиком по сравнению с Орбаном. Пятибратов считает, что одна из ближайших задач Мадьяра — нормализовать отношения с ЕС, в том числе по вопросам энергетики и доступа к ресурсам.
В Брюсселе будут оказывать дополнительное давление на Мадьяра, зная, что ему нужны быстрые результаты. Европейцев главным образом интересуют вопросы спонсирования Украины, введения санкций против России, кроме того, их волнуют вопросы миграции.
По мнению эксперта, Венгрия и ЕС смогут договориться по вопросам антироссийских санкций и спонсированию Украины, но камнем преткновения может стать миграционная политика. Аналитик напоминает, что во времена Орбана Будапешт максимально ограничил прием мигрантов в страну.
Вопрос миграции для венгров всегда был болезненным, и жесткая позиция Орбана по этому вопросу импонировала населению. Мадьяр тоже себя позиционирует как националист, но более ориентированный на Европейский союз. Вряд ли он готов пойти сейчас навстречу Европейскому союзу по вопросу миграции.
Отношения Будапешта и Москвы
Мадьяр понимает, что сейчас Венгрия не сможет обойтись без российских энергоносителей, отмечает Пятибратов. В короткие сроки страна не готова отказаться от российских поставок, но планы по их сокращению у Мадьяра есть.
Мадьяр уже говорит о диверсификации, а значит, интересы российских энергетических компаний будут притесняться в Венгрии так или иначе. Как только Мадьяр увидит возможность полностью заменить российские энергоресурсы альтернативными, он на это пойдет.
Эксперт считает, что нормализация отношений России и Венгрии при Мадьяре маловероятна.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на прагматичность Петера Мадьяра, отметив, что Россия и Венгрия едва ли станут друзьями при новом премьере республики.