Лавров указал на опасные игры Запада по вопросу Тайваня

«Если говорить о восточной части евразийского континента, то здесь тоже не прекращаются весьма и весьма опасные игры. И в вопросе Тайваня, и в вопросе Южно-Китайского моря, нагнетается ситуация на Корейском полуострове и на пространстве, которое долгие годы было пространством сотрудничества и добрососедства, так называемое асеаноцентричное пространство. Пытаются его развалить, создавая конструкции малой геометрии, блокового характера, с тем чтобы сдерживать и Китайскую Народную Республику, и Российскую Федерацию», — заявил Лавров.
Министр добавил, что весь огромный континент требует постоянного внимания, и выразил уверенность, что стороны смогут обсудить практические шаги в русле инициатив председателя КНР по глобальной безопасности и инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании евразийской общеконтинентальной архитектуры безопасности.
Лавров 20 января заявил, что Китай переиграл Запад в торговле, экономике и инвестициях по его же правилам. По его словам, высокие экономические и финансовые показатели КНР «говорят сами за себя». Министр также отметил, что Запад пытается замедлить рост Китая с помощью пошлин и санкций.