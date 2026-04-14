Politico связало нежелание ЕС принимать Киев с тревогой о троянских конях

Западные страны не планируют в ближайшее время обсуждать вступление Украины в Евросоюз, поскольку опасаются негативных последствий ускоренного расширения объединения, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
«Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира] Зеленского, но подавляющее большинство государств-членов сейчас не испытывают желания обсуждать этот вопрос», — заявил высокопоставленный дипломат одной из крупных европейских стран.
Перспектива ускоренного приема Украины в ЕС, пишет Politico, особенно беспокоит Францию, где закон требует референдума о приеме каждого нового члена. Однако и другие страны, включая Германию, Нидерланды и Италию, настаивают на строгом соблюдении «основанного на заслугах» процесса вступления без геополитических исключений.
Инициатива по расширению ЕС, которую продвигает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, должна была стать темой саммита на Кипре в конце апреля. Однако, по словам высокопоставленного чиновника ЕС, из-за разногласий среди лидеров этот вопрос, скорее всего, обсуждаться не будет.
Как рассказали изданию девять дипломатов и чиновников ЕС, расширению союза мешают страх западных стран дать трибуну популистам, перспектива национальных референдумов по каждой новой стране, а также негативный опыт с Венгрией после ее вступления в 2004 году — страна неоднократно блокировала инициативы блока. С момента присоединения Хорватии в 2013 году в ЕС не приняли ни одной новой страны.
Правительства ЕС опасаются политических последствий для любого лидера, который начнет общенациональную дискуссию о приеме новых членов, заявили трое дипломатов и высокопоставленный чиновник ЕС Politico. В европейских столицах боятся повторения дебатов о «польском сантехнике» времен вступления Польши в 2004 году — тогда утверждали, что дешевая рабочая сила заменит западные рабочие места, уточнило издание.
«Те же самые полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали в отношении поляков, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы занять наши рабочие места?» — сказал европейский дипломат.
Привлечение новых членов в ЕС также увеличивает риск появления других столиц — «Троянских коней», способных использовать право вето, как Венгрия. Поэтому Еврокомиссия хочет «защитить» процесс расширения, например временно лишив новых членов права вето на несколько лет после вступления, пишет Politico.
Для Украины членство в ЕС — гарантия безопасности от возможного будущего конфликта с Россией, и возможное мирное соглашение с Москвой могло бы включать перспективу вступления в 2027 году, отмечает издание. Однако страны ЕС отказались принимать Украину в следующем году: послы на ужине в марте выступили против ускорения сроков. Даже Швеция с Данией, главные сторонники Киева, сейчас настаивают лишь на завершении переговоров к концу следующего года. «Мы еще не достигли цели», — заявил высокопоставленный представитель ЕС. Против ускоренного вступления Украины в ЕС накануне выступил и победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр, который вступит в должность премьер-министра вместо Виктора Орбана.
В марте премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Киев получил от Брюсселя условия для вступления в ЕС по трем последним заключительным переговорным кластерам. «Речь идет о блоках 3 “Конкурентоспособность и инклюзивное развитие”, 4 “Зеленая повестка дня и устойчивое соединение” и 5 “Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности”. Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории», — написала она.
ЕС начал переговоры о вступлении Украины летом 2024 года, предоставив стране статус кандидата еще в 2022 году. Процесс присоединения, по словам фон дер Ляйен, будет основан на заслугах, без «коротких путей».
Киев считает вступление в ЕС одной из государственных целей и допускал территориальные уступки при подписании мирного договора с условием членства в Евросоюзе к 2027 году. В ЕС же такой срок называют «абсолютно невозможным»: Украина не выполнила ни один из 36 этапов вступления, а для ускоренного вступления пришлось бы изменить саму процедуру вступления. При этом ряд стран (Германия, Польша, Италия, Венгрия) рассматривают вариант длительного переходного периода до 20 лет для подтверждения необратимости реформ.
Россия не против вступления Украины в ЕС, поскольку речь не идет о военном альянсе, заявлял Дмитрий Песков. Вступление Украины в ЕС он назвал ее суверенным правом.
