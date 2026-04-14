Politico связало нежелание ЕС принимать Киев с тревогой о троянских конях

Для Украины членство в ЕС — гарантия безопасности от возможного будущего конфликта с Россией, и возможное мирное соглашение с Москвой могло бы включать перспективу вступления в 2027 году, отмечает издание. Однако страны ЕС отказались принимать Украину в следующем году: послы на ужине в марте выступили против ускорения сроков. Даже Швеция с Данией, главные сторонники Киева, сейчас настаивают лишь на завершении переговоров к концу следующего года. «Мы еще не достигли цели», — заявил высокопоставленный представитель ЕС. Против ускоренного вступления Украины в ЕС накануне выступил и победивший на парламентских выборах в Венгрии Петер Мадьяр, который вступит в должность премьер-министра вместо Виктора Орбана.